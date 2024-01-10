Вся территория города Алатау отнесена к СЭЗ

В министерстве национальной экономики сообщили , что правительством одобрено решение о расширении территории специальной экономической зоны G4 City с 30 тыс. до 96,5 тыс. га и переименование в СЭЗ Alatau. Таким образом, вся территория вновь созданного города Алатау и часть города Конаева отнесены к территории специальной экономической зоны.

По данным министерства общая площадь нового города – 88 тыс. га, население города составляет 52,7 тыс. человек. На территории СЭЗ предполагается реализовывать более 170 проектов по приоритетным видам деятельности на общую сумму 12,5 трлн тенге, с созданием 110 тыс. новых рабочих мест.

«По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ, их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 трлн тенге», - посчитали в министерстве национальной экономики.

В ведомстве в целом считают, что создание нового города позволит модернизировать дорожные сети, объекты инженерной, социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, технологии, дополнительные финансовые потоки, развивать предпринимательскую активность, увеличить налоговые поступления, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона.

Специальная экономическая зона G4 City была создана в марте прошлого года вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев), к северу от Алматы. Ее первоначальная площадь – 30 тыс. га. Ожидалось, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который даст новый импульс развитию всего региона.