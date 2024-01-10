Дело уже находится в суде
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Расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания преступных доходов завершено – Антикор
ФОТО INFORM.KZ

Досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путем, завершено, дело направлено в суд, сообщил официальный представитель антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

«Кайрат Сатыбалды приобретал различную недвижимость, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах банках и за границей. Это дело находится в суде», - сказал Тлеукенов на брифинге в среду.

А по факту уклонения от уплаты налогов досудебное расследование еще продолжается, уточнил он.

«Мы доведем эту информацию до общественности», - пообещал официальный представитель Антикора.

После брифинга он также уточнил, что с начала 2022 года Антикор вернул активов на сумму 912 млрд тенге активов, из них Сатыбалды в рамках уголовных дел вернул 650 млрд тенге.

Кайрат Сатыбалды был арестован в марте и осужден в сентябре 2022 года на шесть лет лишения свободы за организацию схем хищения из «Казахтелекома». При этом Антикор и другие ведомства ранее заявляли, что расследуют несколько уголовных дел в отношении Сатыбалды.

В середине декабря Антикор отчитывался, что обеспечил возврат в Казахстан $120 млн, незаконно выведенных за пределы страны племянником бывшего президента Кайратом Сатыбалды. Ведомство не сообщало, откуда были возвращены средства и каким образом обеспечивался их возврат. При этом оно называло только сумму в 912 млрд тенге, которые были возвращены в бюджет и квазигоссектор за последние два года.

Ранее различные структуры ранее уже отчитывались о том, что Сатыбалды добровольно вернул государству многие активы, в числе которых доля в нацкомпании «Казахтелеком», компании в железнодорожной и телекоммуникационной сферах, у него также были изъяты драгоценности на сумму более $200 млн.

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