В зоопарке Алматы появились новые животные

«Мы очень долго ждали это событие. Почти два с половиной года ушли на поиски нового белого мишки и переговоры о его доставке в Алматы. В итоге белая медведица была получена нами бесплатно. Сейчас мы ведем переговоры с одним из зоопарков Швеции, чтобы у нашей Пурги появился партнер», – сказал руководитель управления Гани Майлибаев, отметив, что белой медведице 6 лет, ее доставили из Москвы.

Самец шимпанзе по кличке Паша в прошлом году тоже обрел пару – самку шимпанзе Лолу доставили также из Москвы. Сейчас животные привыкли друг к другу и подружились.

Аналогичным образом удалось подобрать самку для амурского тигра Урмана.

Кроме того, зоопарк пополнился семейством зебр Гранта, которые вместе со слонами, бегемотами и антилопами станут обитателями нового комплекса «Африканская саванна», строительство которого начнется в конце 2024 года.

По информации Майлибаева, в 2023 году также получен приплод 80 особей от 25 видов животных – это голубой баран, жеребенок шотландской пони, кенгуру, дикобраз, кошачьи лемуры, пятнистый олень, як домашний, зебра Чапмана, бегемот, бородач, кумай, японский журавль, горный гусь, африканская гадюка, восточный колобус и другие.

В управлении также напомнили, что в прошлом году специалисты зоопарка спасли самца снежного барса, который был обнаружен истощенным близ села Сарбастау Нарынкольского района. После почти трех месяцев лечения и ухода животное было выпущено на волю на территории Иле-Алатауского нацпарка.