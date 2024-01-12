FlyArystan планирует повысить цены на дополнительные услуги

FlyArystan в первом квартале 2024 года планирует обновить свое программное обеспечение для динамического ценообразования дополнительных продуктов и услуг, сообщили в пресс-службе АО «Эйр Астана». Также в планах лоукостера охватить потенциально новые маршруты и направления.

«FlyArystan уделяет особое внимание возможностям роста сети в Западном и Центральном Китае, Индии, Персидском заливе, Пакистане и Восточной Европе. В каждом случае FlyArystan сосредоточится на маршрутах “голубого океана”, где авиакомпания сможет ориентироваться на недостаточно обслуживаемые маршруты или маршруты единственного оператора в радиусе трех часов», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, FlyArystan намерен продолжать получать дополнительные доходы, и для этого разработаны несколько стратегических инициатив. В их числе – новые продукты, услуги и инвестиции в новую систему бронирования.

«В первом квартале 2024 года FlyArystan планирует обновить свое программное обеспечение для динамического ценообразования дополнительных продуктов и услуг, которое будет предусматривать увеличение стоимости дополнительных продуктов и услуг (например, за багаж) в зависимости от потребительского спроса и опций при покупке», - отмечают в компании.

Как ожидается, это позволит постепенно увеличивать стоимость ближе к дате вылета, то есть применять стандартный подход, используемый другими бюджетными авиакомпаниями.

В целом, основываясь на линейках продуктов для дополнительных доходов бюджетных авиакомпаний в Европе и США, компания считает, что FlyArystan имеет значительные возможности для этого, и примеры включают программу членства на основе подписки с оплатой от $5 в месяц, которая предлагает скидки на тарифы и дополнительные продукты, ускоренную проверку безопасности, дополнительное питание и покупки на борту, а также партнерские отношения со сторонними организациями.

Также ожидается, что инвестиции в новую систему интернет-бронирования позволят более эффективно предлагать клиентам дополнительные продукты и услуги.