В семи регионах Казахстана школьников перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий 15 января занятия для учеников первой смены в семи регионах Казахстана будут проводиться в онлайн-формате.

В Астане дистанционно будут учиться школьники 0-9 классов первой смены, в Актюбинской области занятия для учащихся 1-9 классов первой смены в Актобе, Айтекебийского, Алгинского, Темирского, Кобдинского, Каргалинского, Байганинского, Хромтауского районов будут онлайн.

В Усть-Каменогорске на дистанционный формат переведены занятия для учащихся 0- 9 классов первой смены, в Кокшетау – для учащихся 1-9 классов, в Павлодаре, Уральске и Караганде – для учащихся 1-4 классов первой смены.

Между тем в девяти областях Казахстана введены ограничения на 42 участках дорог республиканского значения. Как сообщает «КазАвтоЖол», в области Абай – на пяти участках дорог, в Акмолинской области – на 14 участках, в Восточно-Казахстанской области – на четырех участках в области Жетысу – на двух участках в Карагандинской области – на двух участках, в Костанайской области – на трех участках, в Павлодарской области – на четырех участках, в Северо-Казахстанской области – на семи, в области Улытау – закрыт один участок дороги.