В Казахстане ликвидирована крупнейшая сеть онлайн-казино

По всему Казахстану пресечена деятельность 326 лотерейных клубов, под видом которых незаконно работала крупнейшая сеть онлайн-казино, передает Polisia.kz . Спецоперация была проведена министерством внутренних дел совместно с комитетом национальной безопасности при координации генеральной прокуратуры 13 января.

«В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков», - рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержаны восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья, по всей стране проведено 570 обысков в помещениях и офисах лотерейных клубов, изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, 247 млн тенге, 55 млн российских рублей, $125 тыс., а также документация, компьютерная техника и мобильные устройства.

Также установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане велась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. По данным полиции, администраторы могли в ручном режиме регулировать исход игр.

«Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге, соответственно, со всех регионов страны порядка 6 млрд. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге», - отметил Алпыс.

Расследование проводится следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, это создание, руководство и участие в организованной преступной группе.