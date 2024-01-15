В аэропорту Астаны у пассажира обнаружили в багаже $160 тыс.

Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе предполетного досмотра в багаже у пассажира обнаружили около $160 тыс., сообщила пресс-служба аэропорта.

«Пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соответствии с указом президента «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» от 14 марта 2022 года, запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тыс.