Вместе с деньгами он передан сотрудникам соответствующих органов
В аэропорту Астаны у пассажира обнаружили в багаже $160 тыс.
фото Жанары Каримовой

Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе предполетного досмотра в багаже у пассажира обнаружили около $160 тыс., сообщила пресс-служба аэропорта.

«Пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соответствии с указом президента «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» от 14 марта 2022 года, запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тыс.

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