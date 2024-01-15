В аэропорту Астаны у пассажира обнаружили в багаже $160 тыс.

Вместе с деньгами он передан сотрудникам соответствующих органов
Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе предполетного досмотра в багаже у пассажира обнаружили около $160 тыс., сообщила пресс-служба аэропорта.
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