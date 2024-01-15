Активы «Фридом Финанс» выросли в 2023 году в полтора раза

Активы АО «Фридом Финанс» в 2023 году увеличились на 54,5% и достигли 316,9 млрд. тенге, сообщила компания в понедельник.

Рост активов обеспечило увеличение портфеля ценных бумаг, инвестиций в капитал других юридических лиц и субординированного долга, следует из результатов годовой неаудированной отчетности.

При этом обязательства выросли на 79,4 млрд тенге, или на 93,1%, собственный капитал – на 47,4%.

Чистый доход за 2023 год уменьшился на 14,8 млрд тенге, или на 70,2%, в сравнении с чистым доходом за 2022 год. В первую очередь это обусловлено ростом расходов, связанных с выплатой вознаграждений по операциям по прямому РЕПО, операционных расходов, расходов по переоценке иностранной валюты.

«Фридом Финанс» входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на NASDAQ. Ключевым владельцем холдинга является бизнесмен Тимур Турлов.