Обыск произведен в рамках уголовного дела по «пропаганде войны»
В Кыргызстане силовики провели обыск в офисе информационного агентства 24.kg
Мирный марш в поддержку независимых СМИ в Бишкеке, октябрь 2022, фото Kloop

В понедельник государственный комитет национальной безопасности в Кыргызстане провел обыск в офисе информационного агентства 24.kg в рамках уголовного дела по «пропаганде войны», сообщает Kloop.

«В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия», - сообщили в ГКНБ.

В ходе обыска изъяты «компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела». Также на допрос забрали генерального директора Асель Оторбаеву, главного редактора Антона Лымаря и шеф-редактора Махинур Ниязову.

Кыргызстанский филиал RFE/RFL распространил видео, на котором шеф-редактор издания Махинур Ниязова говорит, что обыск в офисе редакции связан с уголовным делом по одной из публикаций о войне в Украине. Офис самого информагентства опечатан.

За последние годы в Кыргызстане усиливается давление на свободу слова и ужесточаются законы, направленные против деятельности средств массовой информации. Одним из последних примеров является исковое заявление прокуратуры Бишкека о ликвидации независимого медиа ОФ «Клооп Медиа» (Kloop) в связи с «осуществлением деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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