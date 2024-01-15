В Кыргызстане силовики провели обыск в офисе информационного агентства 24.kg

Обыск произведен в рамках уголовного дела по «пропаганде войны»
В понедельник государственный комитет национальной безопасности в Кыргызстане провел обыск в офисе информационного агентства 24.kg в рамках уголовного дела по «пропаганде войны», сообщает Kloop.
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