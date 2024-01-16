Бондовые склады построят в этом году в Астане, Алматы и Шымкенте

Также премьер поручил запустить логистический центр электронной торговли в порту Курык
Тамара Вааль, Астана, Власть
Для развития электронной торговли до конца года в Казахстане должны появиться бондовые склады в Астане, Алматы и Шымкенте, а до конца марта госорганами нужно приступить к созданию контейнерного хаба в Актау и полноценного логистического центра электронной торговли в порту Курык. Такие поручения дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.
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