Также премьер поручил запустить логистический центр электронной торговли в порту Курык
Бондовые склады построят в этом году в Астане, Алматы и Шымкенте
Иллюстративное ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Для развития электронной торговли до конца года в Казахстане должны появиться бондовые склады в Астане, Алматы и Шымкенте, а до конца марта госорганами нужно приступить к созданию контейнерного хаба в Актау и полноценного логистического центра электронной торговли в порту Курык. Такие поручения дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Нам нужны свои бондовые склады, которые позволили бы упростить процесс доставки товара как нашим покупателям, так и зарубежным. Поэтому министерству торговли совместно с “Казпочтой” надо обеспечить в текущем году запуск строительства бондовых складов в Астане, Алматы и Шымкенте», - поручил Смаилов.

Кроме того, Минторговли совместно с министерством транспорта и национальным почтовым оператором до конца марта поручено приступить к созданию контейнерного хаба в Актау и полноценного логистического центра электронной торговли в порту Курык. Как подчеркнул премьер, это также важно в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

А в течение месяца Смаилов поручил выработать эффективные решения для развития отечественных онлайн-магазинов и в целом содействовать выводу отечественных товаропроизводителей на зарубежные интернет-площадки.

По данным министра торговли и интеграции Арман Шаккалиева, за одиннадцать месяцев 2023 года объем электронной торговли составил порядка 2,2 трлн тенге, или 13% от розничного объема. Перед министерством стоит задача довести долю электронной торговли до 20% к 2030 году.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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