Приговор Нуржану Альтаеву оставлен без изменений

Апелляционную жалобу Нуржана Альтаева на приговор оставили без удовлетворения в судебной коллегии Астаны, подтвердили «Власти» в пресс-службе городского суда.

21 ноября 2023 года оппозиционного политика, бывшего вице-министра труда и соцзащиты и депутата мажилиса Нуржана Альтаева признали виновным в получении взятки. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил его к 10 годам лишения свободы.

В суде отметили, что бывший вице-министр с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП «Атамекен» получил от бывшего главы нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова взятку в размере $115 тыс. и 8,15 млн тенге через посредника.

Суд проходил в закрытом режиме, несмотря на требования политика, который категорически отверг свою вину и заявил о политической подоплеке дела. Государственный обвинитель в ходе прений просил назначить Альтаеву наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Альтаев в сентябре 2020 года объявил о создании движения, а затем партии El Tiregi, он неоднократно предпринимал попытки зарегистрировать ее в Минюсте, однако получал отказы. В декабре того же года его исключили из правящей партии «Нур Отан».

В 2022 году Альтаев предпринимал попытку выдвинуться кандидатом в президенты, однако его кандидатура не была зарегистрированы якобы из-за процедурных нарушений. На парламентских выборах в марте 2023 года он выдвигал свою кандидатуру по одномандатному округу в Туркестанской области и, по официальным данным, занял второе место на выборах, однако их итоги политик не признал.

Во время Январских событий 2022 года и в 2023 году Альтаева подвергали административному аресту, обвиняя в нарушении правил проведения митингов. В июне прошлого года Альтаев был арестован по делу о коррупции.