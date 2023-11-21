Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы

Оппозиционного политика, бывшего вице-министра труда и соцзащиты и депутата мажилисаНуржана Альтаева признали виновным в получении взятки. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Астане во вторник приговорил его к 10 годам лишения свободы.

«Приговором суда экс-вице-министр А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч. 4 УК и осужден к 10 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил», - говорится в сообщении суда.

В суде отметили, что бывший вице-министр с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП «Атамекен» получил от бывшего главы нацпалаты предпринимателей «Атамекен» М. (Аблай Мырзахметов – В.) взятку в размере $115 тыс. и 8,15 млн. тенге через посредника.

«Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами и другим», - заявили в суде.

Суд проходил в закрытом режиме, несмотря на требования политика, который категорически отверг свою вину и заявил о политической подоплеке дела. Государственный обвинитель в ходе прений просил назначить Альтаеву наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Альтаев в сентябре 2020 года объявил о создании движения, а затем партии El Tiregi, он неоднократно предпринимал попытки зарегистрировать ее в Минюсте, однако получал отказы. В декабре того же года его исключили из правящей партии «Нур Отан».

В прошлом году Альтаев предпринимал попытку выдвинуться кандидатом в президенты, однако его кандидатура не была зарегистрированы якобы из-за процедурных нарушений. На парламентских выборах в марте этого года он выдвигал свою кандидатуру по одномандатному округу в Туркестанской области и, по официальным данным, занял второе место на выборах, однако их итоги политик не признал.

Во время Январских событий 2022 года и в этом году Альтаева подвергали административному аресту, обвиняя в нарушении правил проведения митингов. В июне Альтаев был арестован по делу о коррупции.