Десятки курьеров Wolt в Алматы вновь пришли к головному офису компании

У головного офиса компании Wolt в Алматы вновь собрались порядка 50 курьеров. Накануне они требовали повышения зарплат. По итогам переговоров в компании обещали дать им ответ сегодня, но в итоге отложили это до 23 января. Курьеры выразили недовольство.

«Нам обещали дать ответ сегодня до 12:00. Ребята пришли в офис, но никто толком не ответил. Сейчас мы собираемся, чтобы потребовать ответа. Будут ли исполнены наши требования – не факт. Мы требуем, чтобы оплата труда соответствовала с километражем. Сейчас ее снизили до 40%. Мы не берем наши требования с неба», - сказал один из курьеров.

«Мы не согласны на 23. Пусть нам вернут прежнюю оплату труда. Мы тут не потому, что нам делать нечего, сейчас все дорого. На какой бы работе не работал, на еду тратишь больше половины зарплаты. Сейчас холодно, курьером работать сложно, поэтому ответ администрации компании неправильный», - заявил другой курьер Бауыржан Адильхан.

Тем временем у офиса компании курьеров собирается все больше, они пытаются войти в здание.

Накануне порядка 70 курьеров службы доставки Wolt собрались у офиса компании в Алматы, требуя повышения оплаты и введения бонусной системы. Четверо представителей курьеров были приглашены на переговоры в офис компании, где к менеджеру Wolt присоединились также представители акимата и полиции. Переговорщики вели прямой эфир со встречи, но его прекратили по требованию других участников.

Курьеры сообщили «Власти», что с января у них существенно уменьшились доходы, а бонусная система закрылась.

Генеральный менеджер компании Wolt Лаула Стамкул заявила, что компания будет готова дать комментарий по завершении переговоров с курьерами. Переговоры завершились около семи вечера. От курьеров ожидают письменные требования, компания обещала прокомментировать их во вторник.

В понедельник десятки курьеров Wolt собирались также в Астане и Актау, озвучив схожие требования.