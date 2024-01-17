МВД считает нужным правило, обязывающее пешеходов пропускать машины на перекрестке

В министерстве внутренних дел отказались от поправки в правила дорожного движения, обязывающей пешеходов уступать дорогу автомобилям на светофоре, которые завершают маневр, поскольку общественность была против, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Однако сам он считает, что это правило необходимо.

«Общественные слушания для того и проводятся, чтобы решения принимать. Эту норму выносили на общественное обсуждение, с учетом того, что многие эксперты и граждане были против (мы эту поправку сняли – В.). Хотя она была направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пешеходов», - заявил Лепеха.

Он подчеркнул, что от поправки отказались только потому, что «мнения были двоякие».

Поправка в правила дорожного движения предусматривала, что пешеходы должны уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток. Специалист по транспорту Роман Барабанов считает, что у этого правила есть свои риски.

«До начала перехода человек должен определить автомобили, которые не завершили маневр и те, которые просто ожидают своего сигнала светофора, потом пропустить только те авто, которые не завершили маневр и уже в конце процесса пешеход должен успеть перейти проезжую часть сам. Возникают и дополнительные риски, касающиеся детей и пожилых - им будет сложнее всего правильно оценить обстановку. Бывают нередкими случаи, когда водители сознательно нарушают правила и выезжают на уже занятый перекресток, занимают всю свободную площадь, в том числе пешеходные переходы», - писал он в колонке для «Власти».

Накануне стало известно, что МВД исключило эту поправку из правил. Как пояснили в МВД, «с учетом общественного мнения и экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта».