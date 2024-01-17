Пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов просят депутаты Минфин

Решение о введении фискального контроля мобильных переводов создало проблемы для бизнеса и населения, считают депутаты мажилиса от партии «Ак жол». Как заявил в среду в ходе пленарного заседания депутат Аскар Садыков, предпринимателям, работающим по упрощенному режиму, теперь приходится платить налог за один и тот же доход дважды. Кроме того, нагрузкой для малого бизнеса стали банковские проценты за использование терминалов оплаты.

«Ранее при оплате через мобильные переводы продавец был обязан выбить кассовый чек. Теперь же обороты, полученные через онлайн-переводы, считаются отдельно, а по пробитым кассовым чекам – отдельно. Соответственно, предприниматель, работающий на упрощенном режиме налогообложения, должен оплатить налог за один и тот же доход дважды. А это ведь значительные суммы для малого бизнеса – вместо 3% придется платить 6%», - озвучил проблему Садыков.

Вторая проблема, по его словам, - это комиссии банков за прием безналичных платежей через постерминалы, которые доходят до 2,8%. В итоге, посчитал депутат, финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3% вырастает до 8,8%.

В партии «Ак жол» считают, что налоговые органы «лоббируют интересы банков», а «обещанная Нацбанком национальная платежная система так и не появилась». В то же время, убеждены депутаты, заявления налоговиков о запрете приема наличных платежей нарушают требования закона «О платежах и платежных системах», согласно которому наличные и безналичные платежи являются равноправными.

«Принуждение предпринимателя к какой-либо конкретной форме оплаты является незаконной», - подчеркнул Садыков.

Он напомнил, что малый и микробизнес – это «не олигархи, это обычные люди, которые продают товары в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги». И даже если такой предприниматель уклонится от налога на 5 тыс. тенге, он «эти деньги оставит в стране».

«По большому счету, введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве», - убеждены в депутаты от партии бизнеса.

В эфой связи они потребовали от вице-премьера – министра финансов Ерулан Жамаубаева пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учетом интересов предпринимателей, населения и государства.