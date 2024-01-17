Земли рынка в Жамбылской области, принадлежавшие Болату Назарбаеву, возвращены государству

Прокуратура Жамбылской области инициировала возврат государству земли в Кордайском районе, выкупленного аффилированной с Болатом Назарбаевым компанией, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры. На этой территории около 20 лет работал рынок.

«При предоставлении участка нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащих особой охране, переданы под обслуживание рынка. В этой связи прокуратурой района подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи», – говорится в сообщении генпрокуратуры.

Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда 28 декабря 2023 года постановила признать недействительными и отменить договора купли-продажи участков, а также безвозмездно передать земельные участки государству.

Участок был передан аффилированной с Назарбаевым компанией еще в 2004 году.

Болит Назарбаев - младший брат бывшего президента Казахстана. Он скончался в ноябре прошлого года после продолжительной болезни. Во времена президентства его брата Болат Назарбаев владел компаниями в сферах торговли, сельского хозяйства, минеральных ресурсов. Его имя также неоднократно связывали с рейтарскими атаками на бизнес.

После Январских событий 2022 года Болат Назарбаев лишился части своих активов, некоторые люди из его окружения были арестованы, однако ему никаких обвинений не предъявили.