На этой территории около 20 лет функционировал рынок
Земли рынка в Жамбылской области, принадлежавшие Болату Назарбаеву, возвращены государству
Фото с сайта генеральной прокуратуры

Прокуратура Жамбылской области инициировала возврат государству земли в Кордайском районе, выкупленного аффилированной с Болатом Назарбаевым компанией, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры. На этой территории около 20 лет работал рынок.

«При предоставлении участка нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащих особой охране, переданы под обслуживание рынка. В этой связи прокуратурой района подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи», – говорится в сообщении генпрокуратуры.

Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда 28 декабря 2023 года постановила признать недействительными и отменить договора купли-продажи участков, а также безвозмездно передать земельные участки государству.

Участок был передан аффилированной с Назарбаевым компанией еще в 2004 году.

Болит Назарбаев - младший брат бывшего президента Казахстана. Он скончался в ноябре прошлого года после продолжительной болезни. Во времена президентства его брата Болат Назарбаев владел компаниями в сферах торговли, сельского хозяйства, минеральных ресурсов. Его имя также неоднократно связывали с рейтарскими атаками на бизнес.

После Январских событий 2022 года Болат Назарбаев лишился части своих активов, некоторые люди из его окружения были арестованы, однако ему никаких обвинений не предъявили.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Акимат пока не определился с застройкой участка в центре Алматы, который забрали у компании Кулибаева
Новости
В аэропорту Астаны у пассажира обнаружили в багаже $160 тыс.
Новости
В Казахстане изменят закон об ответственном обращении с животными
Новости
Фонд Назарбаева безвозмездно передал свое здание в Алматы управлению делами президента
Новости
Рабочие West Oil Software продолжат забастовку, несмотря на увольнения
Новости
West Oil Software уволил еще несколько бастующих сотрудников