Досаев обещает обновить автобусы в Турксибском районе более чем на 50%

Автобусный парк, обслуживающий Турксибский район, будет обновлен более чем на 50% до конца 2024 года, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями района.

Как сообщил Досаев, в 2023 году акимат города закупил 171 автобус, 41 их них – для пяти новых маршрутов №9, 89, 216, 223, 234. Остальные 130 автобусов – для обновления составов семи маршрутов: №8, 13, 17, 38, 46, 47, 69.

«В 2024 году планируется дальнейшее обновление состава и усиление 20 маршрутов: № 2, 3, 30, 34, 50, 56, 59, 71, 73, 74, 77, 79, 86, 92, 113, 120, 121, 123, 135, 138, из которых пять маршрутов со 104 новыми автобусами будут курсировать уже в первом квартале текущего года», - пообещал Досаев.