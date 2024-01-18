Досаев обещает обновить автобусы в Турксибском районе более чем на 50%

Это должно произойти до конца 2024 года
Автобусный парк, обслуживающий Турксибский район, будет обновлен более чем на 50% до конца 2024 года, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями района.
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