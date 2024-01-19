Единый часовой пояс установят в Казахстане с 1 марта

Согласно поправкам в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», с 1 марта на всей территории Казахстана устанавливается на единый 5-й часовой пояс (UTC+5), сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

В Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Жетысу, Улытау в ночь с 29 февраля на 1 марта, в 00:00 часов, местное время будет переведено на 1 час назад.

Сейчас в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6. Казахстанские ученые и эксперты предложили установить единый часовой пояс, чтобы большинство регионов использовали время, наиболее близкое к естественному (природному). Эксперты считают, что это устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.