Около $700 млн инвестдохода Нацфонда распределят на казахстанских детей в 2024 году

Около $700 млн инвестиционного дохода Национального фонда распределят в 2024 году на счета порядка 7 млн детей в рамках программы «Нацфонд – детям», сообщил в пятницу в ходе брифинга председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

«Почти 7 млн детей у нас попадают в систему. Мы проводим сверку. Плюс там есть один подзаконный акт, который будет принят до конца января. А так все наши системы готовы, около 7 млн детей, у них уже заведены счета, после сверки мы их полноценно откроем», - сообщил Сулейменов.

Он добавил, что сумма дохода, которую получили для распределения за предыдущие 18 лет, составляет около $700 млн.

Напомним, с 1 января в Казахстане вступил в силу закон, предусматривающий начисление детям средств из Национального фонда 50% ежегодного инвестиционного дохода, пока им не исполнится 18 лет. При этом дети и их опекуны не смогут досрочно снять деньги, но в последующем получат право использовать их на улучшение жилищных условий или получение образования.

По данным министерства финансов, первые начисления на счета поступят 1 февраля. Деньги планируется хранить в долларах, а после достижения 18-летнего возраста выдавать в тенге. По достижению совершеннолетия на счетах детей может быть накоплено $3,5 тыс.