В микрорайоне Кемел в Алматы открыли новую поликлинику

В Алматы в микрорайоне Кемел открылся новый Центр первичной медико-санитарной помощи на 200 посещений, сообщила пресс-служба акимата города.

Он оснащен современным оборудованием, включая аппараты экспертного класса – УЗИ, ЭКГ, дефибриллятор, ультразвуковой цветной сканер и другие, заверяют в акимате. А прием будут вести врачи общей практики, терапевт, акушер-гинеколог, невропатолог, эндокринолог, кардиолог, ЛОР, окулист, аллерголог, хирург – травматолог, реабилитолог.

«Центр охватит качественным медобслуживанием в шаговой доступности жителей мкр. Кемел и близлежащих районов и снизит нагрузку с трех поликлиник», - отметили в пресс-службе.

В сентябре аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района говорил, что строительство новой поликлиники на 200 посещений в сутки в микрорайоне Кемел завершено, она откроется в ноябре.