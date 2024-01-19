Продажи новых автомобилей в Казахстане в 2023 году выросли на 60%

Прошлый год был рекордным по продажам
В 2023 году в Казахстане было продано 198,7 тысяч новых автомобилей – на 60,2% больше, чем год назад, сообщил в пятницу «Қазақстанның Автокөлік Одағы». При этом доля казахстанских автомобилей среди проданных составила 70,7%.
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