Продажи новых автомобилей в Казахстане в 2023 году выросли на 60%

В 2023 году в Казахстане было продано 198,7 тысяч новых автомобилей – на 60,2% больше, чем год назад, сообщил в пятницу «Қазақстанның Автокөлік Одағы». При этом доля казахстанских автомобилей среди проданных составила 70,7%.

Самыми популярными брендами в Казахстане оставались Hyundai (23,5% от доли всех продаж), Chevrolet (23,1%), Kia (12,8%), Chery (6,2%) и Toyota (5,4%).

Доля всех китайских марок среди новых автомобилей достигла по итогам года 25,2%. При этом самыми продаваемыми марками были Chery, Haval, Jac, Changan, Jetour и Exeed.

В автосоюзе считают, что после прорывного 2023-го рынок ждет замедление.

«Некоторые игроки столкнулись с затовариванием, однако планы поставок скорректированы и прогнозы на текущий год консервативнее. Аналитики ҚАО ожидают рост рынка на уровне 10–15%», - приводится в сообщении цитата Анар Макашевой, президента ҚАО.