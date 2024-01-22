Губернатор Флориды завершил свою президентскую кампанию

Губернатор Флориды Рон Десантис завершил свою президентскую кампанию в воскресенье и поддержал кандидатуру Дональда Трампа всего за два дня до решающих праймериз в Нью-Гэмпшире, сообщает Reuters . Последним вероятным соперником Трампа за выдвижение от Республиканской партии осталась Никки Хейли, бывший посол ООН.

Решение Десантиса принято менее чем через неделю после его поражения в Айове. Большинство его сторонников с большей вероятностью перейдут на сторону Трампа. А в Нью-Гэмпшире около двух третей сторонников Десантиса называют Трампа своим вторым кандидатом.

Опросы показывают, что Дональд Трамп имеет двузначное преимущество над Хейли в Нью-Гэмпшире, и его предвыборный штаб надеется, что вторая победа подряд сделает его возможное выдвижение практически неизбежным. Он также лидирует в Южной Каролине, где голосование состоится 24 февраля. Поражение Хейли в ее родном штате, где она занимала пост губернатора с 2011 по 2017 год, скорее всего, обречет ее кампанию.

В начале прошлого года Десантис считался главным претендентом на пост президента, возглавив несколько опросов общественного мнения против Трампа. Но его поддержка снизилась из-за ошибочной стратегии предвыборной кампании, а большинство опросов показали, что более 70% республиканцев положительно относятся к Трампу. Десантису так и не удалось объяснить большинству сторонников Трампа, почему он является лучшим вариантом, в то время как республиканцы, желающие свергнуть бывшего президента, разделили свои голоса между несколькими кандидатами.

Рон Десантис объявил, что он баллотируется в президенты США на выборах 2024 года в мае прошлого года, став конкурентом бывшему президенту Дональду Трампу среди республиканцев. Он обещал в случае поддержки его кандидатуры «положить конец культуре проигрыша, которая заразила Республиканскую партию в последние годы». Десантис раскритиковал и Байдена, описав его как лидера левых активистов, предположив, что президент слишком стар, чтобы руководить. Чтобы победить Трампа, Десантису нужно было убедить избирателей-республиканцев, что он лучше всего подходит для того, чтобы сразиться с президентом Джо Байденом в ноябре 2024 года. 44-летний Десантис потратил месяцы на то, чтобы подготовить почву для этого. Он много путешествовал по стране, называя себя лидером правых культурных войн и представляя новое видение Республиканской партии, которая использует выборные полномочия для наказания политических оппонентов и навязывания консервативной ортодоксальности институтам и бизнесу. Работая с законодательным собранием своего штата, контролируемым Республиканской партией, Десантис добился множества политических побед, включая запрет абортов после шести недель, отмену разрешений на скрытое ношение оружия в общественных местах, принятие закона об универсальных школьных ваучерах и ограничение доступа к медицинскому обслуживанию трансгендеров.