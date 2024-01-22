Очередная встреча по Сирии пройдет в Астане 24-25 января

21 международная встреча по урегулированию конфликта в Сирии состоится в Астане 24-25 января, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров. В переговорах примут участие страны-гаранты – Россия, Турция и Иран, а также представители Сирийского правительства и оппозиции.

«В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордана, Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, управления комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного креста», - сообщил также Смадияров, отметив, что ожидается и участие специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Предварительная повестка – обсуждение вопросов развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в стране, гуманитарной ситуации, мобилизации усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии.

Смадияров напомнил, что в прошлом году Казахстан приостановил переговоры по Сирийскому процессу в Астане, но с оговоркой, что «если страны-гаранты обратятся к нам с такой просьбой», казахстанская сторона возобновит их.

«Кллективное обращение все-таки поступило, мы рассмотрели и решили (дать согласие – В.)», - объяснил официальный представитель МИД.

В июне 2023 года вице-министр иностранных дел Казахстана Канат Тумыш по итогам 20-го раунда переговоров по Сирии в Астане предложил объявить его последним. Однако в совместном заявлении стран-гарантов было решено провести еще одну встречу.