В ближайшие дни сильных землетрясений в Алматы не ожидается с вероятностью 70% – сейсмологи

По итогам внеочередного заседания комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заключила, что на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

Сильные землетрясения – это магнитудой 5,6 и интенсивностью 7 баллов и более по сейсмической шкале MSK-64.

Сейсмологи отмечают, что в настоящее время афтершоки произошедшего в ночь на вторник землетрясения затухают.

В Алматы, а также в разных городах на территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в 0:10 по местному времени вторника почувствовали землетрясение. По данным сети сейсмостанций МЧС, эпицентр землетрясения находился на границе Казахстана и Кыргызстана в 264 километрах от Алматы. Магнитуда в эпицентре составила 6,7.

В Алматы, по данным МЧС, ощущалось землетрясение силой 5 баллов, в Шымкенте – 2 балла.

Европейские сейсмологи указывают, что магнитуда в эпицентре составила 7, а само землетрясение произошло на территории Синьцзяня.

Через полчаса повторное землетрясение зафиксировано на территории Кыргызстана примерно в 250 километрах от Алматы. По данным казахстанских сейсмологов, магнитуда в эпицентре составила 5,5. В Алматы ощущались толчки силой 2 балла. По данным МЧС, третий толчок зафиксирован в 01:36 без ощутимости с эпицентром в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. А первое землетрясение ощущалось в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетысу.

По данным ДЧС, в 5:20 вторника ощущались афтершоки на территории Кыргызстана ощутимостью в 3 балла.