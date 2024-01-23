Перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность поручил Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов считает, что все службы – от МЧС до акимата – отреагировали на произошедшее накануне ночью землетрясение, однако из-за отсутствия своевременной информации в Алматы пострадали несколько человек. В этой связи он поручил чаще проводить учения во всех сейсмоопасных регионах, откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных ЧС, а также перевести системы гражданской защиты в повышенную готовность.

«Как видим, все службы, от МЧС до акимата и других госорганов, отреагировали на произошедшее. К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения», - заявил Смаилов во вторник в ходе заседания правительства.

По его словам, необходимо четко информировать граждан о последовательности действий в подобных ситуациях. Поэтому, полагает глава кабмина, учения во всех сейсмоопасных регионах «надо проводить чаще», чтобы население на практике знало алгоритм.

«Акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами надо откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций. В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах надо перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность», - поручил в этой связи Смаилов.

Кроме того, он поручил министерству здравоохранению и акимата принять меры по лечению пострадавших, службам МЧС – держать ситуацию на постоянном контроле и в целом наладить четкое взаимодействие между необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения.