Казахстанские ученые разрабатывают препарат от рака, не имеющий аналогов в мире – Нурбек

Казахстанские ученые разрабатывают противоопухолевый препарат, не имеющий аналогов в мире, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр высшего образования и науки Саясат Нурбек. Сейчас его испытывают на онкобольных людях.

«По проекту “Разработка отечественного противоракового препарата D-VC (Made in Kazakhstan)” идет активная разработка нового противоопухолевого препарата, не имеющего аналогов в мире. Создание данного препарата увеличивает выживаемость больных с наиболее проблемными для терапии видами рака», - сказал Нурбек.

Министр уточнил, что биотехнолог, занимающийся этим препаратом, много лет работал в лаборатории Андерсона в онкологическом Техасском университете и специализируется на клеточном питании.

«Он смог найти способ, чтобы разрушить питательный процесс онкологических клеток. Это инновационный способ борьбы с онкологическими заболеваниями. Первый этап мы уже прошли на кроликах и мышах. Теперь 15 человек в университете онкологии прошли первый этап. Это больные люди. Планируем в течение следующего года выходить на рынок», - сообщил министр.

В целом, добавил министр, в 2024-2026 годы на развитие науки из бюджета выделят 729,5 млрд тенге, что на 13% выше, чем на предыдущие три года. По результатам конкурса реализуется 1 981 проект по грантовому финансированию, а по программно-целевому финансированию – 161 научно-техническая программа для проведения научных исследований.