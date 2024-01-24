На 19 объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах обнаружены трещины – МЧС

По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины в 19 зданиях, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным министерства, на телефоны горячей линии при оперативных штабах поступило свыше 800 звонков от граждан.

В ночь на вторник в Алматы, а также в разных городах на территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в 0:10 по местному времени ощущалось землетрясение. По данным сети сейсмостанций МЧС, эпицентр землетрясения находился на границе Казахстана и Кыргызстана в 264 километрах от Алматы. Магнитуда в эпицентре составила 6,7. В Алматы, по данным МЧС, было 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла. Европейские сейсмологи указывают, что магнитуда в эпицентре составила 7, а само землетрясение произошло на территории Синьцзяня.

Жители Алматы в панике покидали свои дома, на улицах образовались пробки. По информации управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились 67 человек, из них 12 детей. Восемь человек госпитализированы, один в реанимации. Сообщалось, что трое пострадавших выпрыгнули со 2-3 этажа и получили травмы.

После этого в Алматы ощущались афтершоки силой 2-3 балла несколько раз в течение вторника. 24 января в 02:38 землетрясение в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая вновь произошло землетрясение, которое ощущалось в городе силой в 2 балла.