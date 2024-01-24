В Алматы увеличили количество автобусов на маршруте № 92

В Алматы с сегодняшнего дня полностью обновлен подвижной состав на маршруте №92, сообщает Telegram-канал Almaty_Joly.

На маршруте, который связывает мкр. Мамыр-1 в верхней части города и мкр. Альмерек – в нижней, должно курсировать 22 автобуса. Однако часто транспорт сходил с линии по техническим причинам, из-за чего происходил разрыв в интервале движения.

«Ввиду этого управлением городской мобильности принято решение об обновлении подвижного состава с увеличением количества автобусов до 25 единиц. Это позволит обеспечить регулярность и сократить планируемый интервал с 10 до 8 минут», - отмечается в сообщении.

Новые автобусы марки Golden Dragon – низкопольные, двенадцатиметровые, на газе, имеют 28 посадочных мест, а общая вместимость – 113 мест.

При этом старые автобусы будут включены в резервный состав парка.

В прошлом году в Алматы запустили 22 новых маршрута, в том числе 10 пригородных, с охватом порядка 50 населенных пунктов, и обновили подвижной состав на 24 маршрутах за счет 364 автобусов.