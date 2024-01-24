Музеи Алматы будут бесплатными для всех школьников Казахстана

Посещать музеи они могут во время каникул и в течение всего учебного года
Акимат Алматы принял решение с 24 января сделать все музеи города бесплатными для казахстанских школьников – «для обогащения учебного процесса и стимулирования интереса к культуре, искусству и истории».
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