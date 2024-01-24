Музеи Алматы будут бесплатными для всех школьников Казахстана

Акимат Алматы принял решение с 24 января сделать все музеи города бесплатными для казахстанских школьников – «для обогащения учебного процесса и стимулирования интереса к культуре, искусству и истории».

«Это также позволит способствовать развитию критического мышления и аналитических навыков у детей. В стране 3,9 млн школьников, и у всех детей и подростков должна быть возможность увидеть различные экспонаты, артефакты и произведения искусства», - добавили в акимате.

Посещать музеи, подведомственные акимату Алматы, учащиеся могут во время каникул и в течение всего учебного года.