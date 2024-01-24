Обязать операторов связи мгновенно рассылать сообщения о землетрясении намерены депутаты мажилиса

Депутаты мажилиса намерены внести поправку в законодательство, обязывающую операторов связи рассылать короткие сообщения о надвигающемся ЧП мгновенно. Сейчас такие сообщения можно рассылать в течение дня, но, как показало землетрясение в Алматы, требуется пересмотреть нормы.

«Вчерашнее землетрясение в Алматы показало очевидные изъяны системы оповещения граждан. Google через андроиды сообщил об этом алматинцам. Мы почему-то получили об этом информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национального оператора. Возникает резонный вопрос: кто должен в критической ситуации позаботиться о нас – Билл Гейтс или, может, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи?» - поинтересовался в среду в ходе пленарного заседания депутат Сергей Пономарев.

Депутат Екатерина Смышляева признала, что сбой был и с этим сейчас разбираются.

«Действительно, у нас был констатирован сбой (с рассылкой смс – В.), кто в этом виноват, сейчас, я думаю, вопрос этот разбирается предметно. Там, я думаю, источник информации где-то не вовремя подал информацию, где-то, может быть, не сработала система оповещения», - отметила она.

Смышляеве добавила, что в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации», который палата рассматривает в первом чтении, ко второму чтению можно внести необходимые поправки.

«У нас в действующем законе есть обязательство оператора связи по рассылке коротких сообщений. Но короткие сообщения в сроках никаким образом не ограничены. Они могут рассылаться в течение дня и так далее. Поэтому здесь мы видим необходимость пересмотреть и ввести понимание “мгновенных сообщений”, это в тех случаях, когда ЧС. Они должны быть короткие и мгновенные – одновременно рассылаться пользователям», - заявила Смышляева.

Другая возможность – использовать широковещательные технологии рассылки, которые пока не внедрены в промышленную эксплуатацию, а работают только в пилотном режиме. Но на это, признала депутат, потребуются дополнительные средства из бюджета. Поэтому первостепенная и более простая задача – доработать норму о коротких и мгновенных сообщениях и внести ее в законопроект.