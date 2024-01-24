На активиста Тимура Данебаева оказывают давление в следственном изоляторе Астаны

Активисту Тимуру Данебаеву, одному из пострадавших от пыток в колонии Акмолинской области, угрожают переводом в другие исправительные учреждения и не оказывают медицинскую помощь, сообщил его брат Марат Данебаев в посте на Facebook .

«Тимур пишет жалобы на плохие условия содержания: вода, еда, прогулки, у него не принимают жалобы и письма по надуманным причинам. Чтобы Тимур не писал жалобы, ему угрожает Карсакпаев Мейрам Толенбиевич, подполковник, начальник оперативного отдела, обещает перевести его в Караганду, где обещает, что Тимура снова будут пытать, или угрожает ему расправой непосредственно в РГУ #64, где он сейчас находится, хотя именно для безопасности его туда и перевели», - написал он.

Также он сообщил, что Тимуру необходима медицинская помощь, так как после пыток у него проблемы со здоровьем. Он просит врача проктолога, однако в ответ ему говорят, что «ему нужен психолог».

Одна из его адвокатов Жалгас Сапарханова же считает, что Тимура Данебаева запугивают из-за уголовного дела по пыткам.

«Я и Тимур без остановки пишем и указываем на больший круг лиц, замешанных в пытках заключенных. Недавно мы смогли сделать подозреваемыми еще двух сотрудников. Мы и про медицинский персонал рассказываем. Мое личное мнение, что это связано с этим делом, потому что он не нарушает никаких внутренних правил», - сообщила она.

Сапарханова уже написала обращения в прокуратуру и другие ведомства.

3 сентября в социальных сетях стало распространяться видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области осужденного активиста Тимура Данебаева и других заключенных.

8 сентября председатель комитета уголовно-исполнительный системы Жанат Ешмагамбетов сообщил, что девять сотрудников колонии в Атбасаре, причастные к избиениям заключенных, уволены, еще двоих уволят после их выхода с больничного. Также освобождены от должностей начальник колонии и его заместитель, заместитель начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы. Начальник областного ДУИС был представлен к освобождению.

30 сентября Данебаева перевели в следственный изолятор Астаны.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года. В июне Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Тимура Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии.