Запретить продажу вредных продуктов в Казахстане просит сенатор

Депутат сената Бибигуль Жексенбай заявила, что 72% продуктов питания, которые рекламируют и продают в Казахстане, запрещены Всемирной организацией здравоохранения. В четверг в ходе пленарного заседания палаты она попросила премьер-министра Алихана Смаилова рассмотреть вопрос запрета вредных продуктов, ввести дополнительные налоги на неполезную пищу и энергетические напитки, обучать детей с детского сада правильному питанию, а в министерстве здравоохранения – создать полноценную структуру по здоровому питанию.

«Если задуматься о будущем, то защита населения от непролазных продуктов является одной из актуальных проблем нашей страны. Поэтому просим рассмотреть следующие предложения: ввести запрет на торговлю неполезными продуктами в нашей стране, усилить таможенный контроль. Взять под строгий контроль деятельность по стандартизации, сертификации таких продуктов. Установить ограничение по срокам продуктов питания, особенно вредных для детей. Рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога на непролазную пищу и на различные энергетические напитки с высоким содержанием сахара», - внесла предложения Жексенбай.

Кроме того, она считает необходимым обучать детей с детского сада и школы здоровому образу жизни и выдавать им кумыс и шубат, а в министерстве здравоохранения – создать специальную полноценную структуру по здоровому питанию.

Депутат привела данные ВОЗ, согласно которым 60% факторов, вызывающих смерть людей, относятся к продуктам с опасными добавками. По ее словам, около 90% смертей в Казахстане связано с неинфекционными заболеваниями. При этом, подчеркнула она, в последнее время на рынке Казахстана появилась нездоровая пища неизвестного происхождения, а из разных стран завозят продукты питания и товары, которые не имеют коэффициента полезности.

«Самое страшное, что большинство нездоровых продуктов производят, во многих случаях не соблюдая правил приготовления – на улицах и в подвалах. Согласно специальному законодательству страны, каждый продукт должен содержать информацию о производителе, составе, сроках использования на казахском и русском языках. Однако почему-то эти требования не соблюдаются в отношении недорогих, нездоровых продуктов, продаваемых в магазинах и на рынках нашей страны», - сказала Жексенбай.

Она обратила внимание и на рекламу нездоровой пищи, которая, по ее словам, «способствует быстрому получению сертификата».

«Около 72% продуктов питания, рекламируемых в нашей стране для детей, относятся к продуктам питания, запрещенным ВОЗ. Распространение рекламы нездоровой пищи – это равноценно причинению намеренного вреда организму, поэтому необходимо максимально ограничить, где это необходимо, и даже запретить», - убеждена сенатор.

Она также добавила, что в таких странах, как Дания, Эквадор, Египет, Франция, Венгрия, Мексика и США, существует дополнительный налог на нездоровую пищу. И благодаря этому налогу 70% производителей и продавцов сократили реализацию таких продуктов.