Токаев поручил разобраться, почему система раннего оповещения о землетрясениях в Алматы не работает до сих пор

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы прошло совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства. Президент раскритиковал и госорганы, которые оказались не готовыми к землетрясению, и самих жителей.

«Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. К примеру, у большинства людей не были готовы даже “тревожные чемоданчики”. Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить», - заявил Токаев, подчеркнув, что сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям.

В этой связи он поручил уполномоченным органам проводить комплексную разъяснительную работу среди населения, проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах.

В то же время президент считает правильным, что во время землетрясения не включили сирену, «в противном случае в городе возникла бы паника».

«Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают», - констатировал глава государства.

Токаев пояснил, что население при сильном землетрясении не волнует информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра, им важно знать, можно ли возвращаться в дома, или куда идти, чтобы получить помощь. Поэтому, по словам президента, «систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды».

«Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого», - заявил Токаев.

Также он поручил привлечь к ответственности тех, кто распространял дезинформацию и сеял панику среди людей.

Несмотря на заявление Токаева, что «цель совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения, тем не менее он подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это касается как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой. Глава государства констатировал, что сейсмическое наблюдение проводят 70 сейсмостанций в Алматы, Шымкенте и 12 областях, и шесть из них в нерабочем состоянии. А согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций.

«В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками», – отметил Токаев.

Президент также подчеркнул, система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению. Он напомнил о системе раннего оповещения о сильных землетрясениях, которая уже должна была быть внедрена, но «как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено как исполненное, выделенные средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан», а по факту ничего нет.

«Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране», - указал глава государства.

Ранее в ДЧС Алматы сообщали, что к концу 2023 года в Алматы завершено строительство 28 сейсмостанций автоматизированной системы раннего оповещения (АСРО). Тестирование системы продлится ориентировочно до конца первого полугодия.