Токаев заявил, что не видит результатов труда Шарипханова на посту министра по ЧС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, которое разрабатывает Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, пересмотреть подходы к обеспечению сейсмической безопасности, потребовал принять конкретные меры и разработать четкие критерии оценки результатов этой работы. Также он заявил, что не видит результатов труда министра по ЧС, тогда как нужен «практический подход» в работе министерства.

«Необходимо кардинально улучшить сейсмологический мониторинг и прогнозирование землетрясений. Граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка. Наши системы не смогли этого сделать. (…) Необходимо активно внедрять инновационные решения, успешно показавшие себя во всем мире. Правительству нужно в кратчайшие сроки найти правильное решение в отношении применения современных технологий», - сказал Токаев на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности в Алматы.

И в этом вопросе нужно отдать приоритет Алматы как крупнейшему в стране городу, расположенному в сейсмоопасной зоне, добавил президент. Также особое внимание надо уделить подготовке квалифицированных сейсмологов и других специалистов.

Но не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой, подчеркнул президент. Он поручил проверить специальные места сбора и временного укрытия жителей, эффективно организовать работу по переселению граждан в безопасные места, оказанию экстренной помощи пострадавшим, открытию мобильных лечебных пунктов.

«Кроме того, следует сформировать достаточный материальный резерв. Еще один важный момент. В случае бедствия необходимо обеспечить оперативное прибытие спасательных служб из других регионов», - сказал Токаев.

Помимо этого, необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.

«Необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Это прежде всего вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур. Важен так называемый золотой час, когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия», - отметил Токаев.

Он напомнил, что перед министерством по чрезвычайным ситуациям поставлена задача критически переосмыслить свою деятельность, однако глава ведомства Сырым Шарипханов, хоть и специалист в этой области с теоретическими знаниями, но на практике Токаев не видит результатов его труда

«Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций», - сказал президент, обращаясь к министру.

Токаев сообщил, что так как ситуация напрямую влияет на безопасность страны, администрация президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы.

Сырым Шарипханов был назначен министром по чрезвычайным ситуациям в июне прошлого года вместо Юрия Ильина, который был освобожден от должности после пожара в резервате «Семей орманы», в котором погибли 14 человек.