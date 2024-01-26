В области Улытау арестованы сельчане, подозреваемые в нападении на сотрудников «Охотзоопрома»

Суд арестовал четверых жителей поселка Кызылжар Жанааркинского района области Улытау за нападение на сотрудников «Охотзоопрома» 16 января. Об этом сообщает Радио «Азаттык» со ссылкой на департамент полиции области.

«Были задержаны четверо жителей поселка, которые, не подчинившись законным требованиям сотрудников РКГП "Охотзоопром", применили в отношении них физическую силу и скрылись. Все четверо подозреваемых в применении насилия в отношении служащих водворены в изолятор. Следственным судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей», – сообщили изданию в областном департаменте полиции.

По данным «Азаттыка», сторонники задержанных утверждают, что они пытались помешать отстрелу сайги. Агроэксперт Алмасбек Садырбай считает, что сельчане стали нежелательными свидетелями «незаконного отстрела» сайгаков, среди которых были и особи, вынашивающие детенышей, и пытались этому помешать. Он также опубликовал видеообращение односельчан задержанных мужчин, заявивших, что жители услышали звуки выстрелов и поехали на место, они отрицают, что задержанные избили сотрудников «Охотзоопрома» и забрали у них оружие.

РГКП «Охотзоопром» заявил, что 16 января во время проведения мероприятий по регулированию численности сайгаков четверо жителей села Кызылжар затеяли драку с сотрудниками, забрали служебное оружие и ключи от служебного транспорта, а затем скрылись.

В комитете лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что «Охотзоопромом» проводил регулирование численности сайгаков на законном основании. По данным чиновников, был произведен отстрел сайгаков в ночное время, а утром в ходе объезда территории осуществлялся добор подранков.

«Однако в ходе конфликта местные жители не дали возможность собрать туши сайгаков, по их требованиям данные туши были сданы в отдел полиции», - сообщает комитет лесного и охотничьего хозяйства.

Напомним, что летом 2019 года инспекторами «Охотзоопрома» Акмолинского ОП при проведении мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на территории Жаркаинского района был выявлен факт отстрела сайги. Во время преследования браконьеры обстреляли инспекторов из ружья, в результате чего два инспектора «Охотзоопрома» получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в Центральную районную больницу в г.Державинск, где Каныш Нуртазинов скончался.

После этого наказание за браконьерство было ужесточено, в частности, за применение насилия в отношении инспекторов госоргана или специализированной организации по охране животного мира грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а за посягательство на жизнь - от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.