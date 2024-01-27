Казахстан и Евросоюз продолжают обсуждать упрощение визового режима

Никаких сроков введения изменений не называется
Казахстан и Европейский союз провели очередные переговоры об упрощении визового режима для казахстанцев, проинформировал МИД страны, не приведя в сообщении возможных сроков облегчения процесса получения виз.
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