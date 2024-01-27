Никаких сроков введения изменений не называется
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Казахстан и Евросоюз продолжают обсуждать упрощение визового режима
Фото Жанары Каримовой

Казахстан и Европейский союз провели очередные переговоры об упрощении визового режима для казахстанцев, проинформировал МИД страны, не приведя в сообщении возможных сроков облегчения процесса получения виз.

Казахстан указывает, что «первостепенными этапами облегчения европейского визового режима»являются введение единого списка документов для подачи на визу, уменьшение консульских сборов, сокращение сроков рассмотрения заявок и увеличение срока действия многократных виз.

Обсуждение перспектив упрощения провел замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев с главой представительства ЕС Кестутисом Янкаускасом.

В прошлом году МИД дважды заявлял о переговорах с Евросоюзом по упрощению визовых процедур, констатируя, что «сроков никаких нет», поскольку достичь договоренностей «непросто».

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