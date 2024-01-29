Акимат Атырау решил через суд признать незаконным продажу земельного участка бывшего городского парка

Компания «Атырауинжстрой - АИС» планировала построить на месте парка жилой комплекс
Акимат Атырау подал иск в суд о признании незаконными договоров купли-продажи земельного участка, на котором ранее находился городской парк, сообщает «Ак Жайык».
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