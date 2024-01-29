Акимат Атырау решил через суд признать незаконным продажу земельного участка бывшего городского парка

Акимат Атырау подал иск в суд о признании незаконными договоров купли-продажи земельного участка, на котором ранее находился городской парк, сообщает «Ак Жайык».

Собственником этого земельного участка является строительная компания «Атырауинжстрой - АИС», которая приобрела участок в декабре 2020 года у «Каспий строй экстра». После чего компания огородила забором территорию бывшего городского парка и планировала построить там жилой комплекс.

Однако согласного генеральному плану Атырау, утвержденному в 2016 году, и плану детальной планировки 2021 года, этот земельный участок относится к зоне зеленых насаждений.

В 2023 году «Атырауинжстрой-АИС» подало иск, требуя согласовать архитектурно-планировочное задание и эскизный проект жилого комплекса. Однако Атырауский экономический суд решил, что договор купли-продажи между «Каспий строй экстра» и «Атырауинжстрой-АИС» не соответствует требованиям закона и посягает на публичные интересы.