Компания «Атырауинжстрой - АИС» планировала построить на месте парка жилой комплекс
Акимат Атырау решил через суд признать незаконным продажу земельного участка бывшего городского парка
Территория бывшего городского парка, фото «Ак Жайык»

Акимат Атырау подал иск в суд о признании незаконными договоров купли-продажи земельного участка, на котором ранее находился городской парк, сообщает «Ак Жайык».

Собственником этого земельного участка является строительная компания «Атырауинжстрой - АИС», которая приобрела участок в декабре 2020 года у «Каспий строй экстра». После чего компания огородила забором территорию бывшего городского парка и планировала построить там жилой комплекс.

Однако согласного генеральному плану Атырау, утвержденному в 2016 году, и плану детальной планировки 2021 года, этот земельный участок относится к зоне зеленых насаждений.

В 2023 году «Атырауинжстрой-АИС» подало иск, требуя согласовать архитектурно-планировочное задание и эскизный проект жилого комплекса. Однако Атырауский экономический суд решил, что договор купли-продажи между «Каспий строй экстра» и «Атырауинжстрой-АИС» не соответствует требованиям закона и посягает на публичные интересы.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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