Население Узбекистана достигло 36,8 млн. человек

За год оно выросло на 2,2%
Население Узбекистана за 2023 год выросло на 774,9 тыс. человек или на 2,2% и к 1 января 2024 года достигло 36 799,8 тыс. человек, сообщило агентство статистики страны.
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