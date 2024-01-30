Население Узбекистана достигло 36,8 млн. человек

Население Узбекистана за 2023 год выросло на 774,9 тыс. человек или на 2,2% и к 1 января 2024 года достигло 36 799,8 тыс. человек, сообщило агентство статистики страны.

Узбекистан остается самой густонаселенной страной Центральной Азии и сохраняет высокие темпы прироста населения. В Казахстане ежегодный прирост населения достигает 1,5%, в Кыргызстане – 1,7%, в Таджикистане – 2,1%. Достоверной статистики о численности и росте населения в Туркменистане нет.

По данным статистиков Узбекистана, в прошлом году в стране рождаемость составила 962 тыс. человек (рост на 3,2%), смертность – 172,8 тыс. (рост на 0,4%).

Доля детей до 4 лет в общем населении Узбекистана на 1 января составила 11,6%, дети в возрасте 5-13 лет – 16,7%, молодежь в возрасте 14-30 лет – 26,8%.

При этом доля трудоспособного населения к началу этого года достигла 20,7 млн. человек.

Население Ташкента к 1 января 2024 года достигло 3 040,8 тыс. человек – столица Узбекистана стала первым городом в Центральной Азии, чье население превысило 3 млн. человек.