Законопроект по ужесточению наказания за бытовое насилие взял в работу мажилис

Мажилис взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующие ему поправки. Как пояснил в среду в ходе пленарного заседания депутат Асхат Аймагамбетов, документами предусматривается ужесточение уголовной ответственности за семейно-бытовое насилие.

«Законопроектами вводятся следующие нормы: криминализация побоев и нанесение легкого вреда здоровью. Сейчас переводим с административного (КоАП – В.) в Уголовный кодекс. Следующие поправки касаются пожизненного заключения за насилие над детьми», - сказал Аймагамбетов.

Поправками предлагается разрешить суду назначать психологическую помощь агрессорам. Еще ряд поправок касается введения уголовной ответственности за пропаганду самоубийства или доведение до самоубийства. Также депутаты предлагают проводить проверки интернатных учреждений для детей в любое время без предварительного уведомления.