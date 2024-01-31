Законопроект по ужесточению наказания за бытовое насилие взял в работу мажилис

Депутаты обещают криминализировать побои и нанесение легкого вреда здоровью
Тамара Вааль, Астана, Власть
Мажилис взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующие ему поправки. Как пояснил в среду в ходе пленарного заседания депутат Асхат Аймагамбетов, документами предусматривается ужесточение уголовной ответственности за семейно-бытовое насилие.
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