Бастовавшие рабочие нефтесервисной компании «Кезби» в Жанаозене вернулись к работе

Около 800 рабочих нефтесервисной компании ТОО «Кезби», начавшие забастовку вечером 29 января в Жанаозене, вернулись к работе, сообщил «Власти» один из бастовавших. По результатам переговоров рабочим удалось добиться повышения зарплаты и служебную проверку.

Помимо рабочих в переговорах участвовали представители компании «Кезби», АО «Озенмунайгаз», профсоюзов «Бірлік», «Ақиқат» и «Ынтымақ». Представители компании пообещали с этого месяца увеличить зарплату еще на 10%, то есть теперь на 16%, с учетом годовой индексации.

«Нам показали документы новой техники, которая скоро прибудет. Мы понимаем, что тяжело для компании, но до конца года должны привести еще 10 единиц новой техники, а затем некоторые подъемники возьмут у "Озенмунайгаз"», – сообщил работник.

Также бастовавшим пообещали в течение недели провести служебную проверку в отношении некоторых лиц, которых рабочие обвиняют в коррупции. Кроме этого, будет проведена проверка качества питания и работы столовой.

Напомним, что бастовавшие рабочие требовали повышения зарплаты, обновления материально-технической базы, освобождения от должностей некоторых лиц, а таже улучшения питания.