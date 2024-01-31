Прокурор запросил от 3 до 15 лет лишения свободы подсудимым по делу о госперевороте

Государственный обвинитель запросил длительные сроки лишения свободы для большинства обвиняемых по делу «об организации массовых беспорядков, призывах к захвату власти и экстремизме». Процесс проходит в Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы. Об этом сообщает Masa.media.

Как сообщает издание, прокурор Рахат Естыбек попросил признать всех подсудимых виновными и назначить Айдосу Илипбаеву наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы, Акылжану Кисымбаеву, Тенилику Нурланову, Олжасу Кулжаханову и Сагынкулу Конару – 13 лет лишения свободы, а Ержану Торекулову и Багдагуль Андреевой – 15 лет лишения свободы.

По версии обвинения, они создали экстремистскую группу с целью организовать массовые беспорядки с применением оружия в день президентских выборов, а после захватить власть в стране.

Один из подсудимых, Акылжан Кисымбаев, пострадал от пыток во время Қанды қаңтар, и нуждается в медицинской помощи. Его адвокат Галым Нурпеисов в комментарии «Власти» заявлял, что, по его мнению, это дело было возбуждено с целью легитимизации заявления Токаева о «20 тысячах террористах». Еще один подсудимый, Айдос Илипбаев, также пострадал от пыток в январе 2022 года.

Все подсудимые, кроме Илипбаева, отвергают обвинения. При этом Илипбаева обвиняют только по статье об организации массовых беспорядков. На одном из судебных процессов он ответил на вопрос одного из адвокатов о сути своей вины так: «Меня обвиняют только за то, что я сказал как-то, когда мы сидели в кафе, что если случится что-то, вроде Қаңтара, я готов привести 10-15 человек с собой. Просто из хвастливости. Я не подготавливал беспорядки».

Он, также как и многие другие допрошенные свидетели, сообщал, что у подсудимых нет финансовых и организационных возможностей «захватить власть» и «организовать массовые беспорядки».

Как сообщает Masa.media, во время судебного процесса в среду подсудимые и их адвокаты заявляли о том, что слова в стенограммах разговоров подсудимых, используемых в качестве доказательств, были изменены, и просили признать стенограммы недействительными, а также – вызвать в суд и допросить экспертов, делавших их анализ. Судья сообщил, что ходатайства будут рассмотрены во время вынесения приговора. Рассмотрение дела по существу завершилось, и суд перешел к прениям сторон. Следующее заседание состоится 7 февраля.