Иностранные журналисты не получат аккредитацию за тяжкие нарушения законодательства – Ашимбаев

Спикер сената Маулен Ашимбаев считает, что журналисты манипулируют общественным сознанием из-за поправок в закон «О масс-медиа», согласно которым иностранным СМИ могут отказать в аккредитации в Казахстане. В частности, по его словам, в новых нормах говорится о тяжких нарушениях законодательства: призывы, подрывающие и угрожающие безопасности страны, призывы к изменению конституционного строя и так далее. Сам же Ашимбаев убежден, что в Казахстане есть свобода слова.

«(В новом законопроекте – В.), насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы не аккредитовать иностранные СМИ в случае нарушения законов и, в частности, за призывы, подрывающие безопасность нашей страны, угрожающие безопасности нашей страны, за призывы к изменению конституционного строя и за другие тяжелые правонарушения предлагается не аккредитовать иностранные СМИ в Республике Казахстан. Речь идет о такого рода тяжелых правонарушениях», - сказал Ашимбаев.

Отвечая на вопрос, является ли целью парламента и в целом государственной политики закрытие таким образом медиа, имеющих альтернативные взгляды, спикер подчеркнул, что «речь не идет о закрытии медиа». А альтернативные точки зрения и свобода слова, по его убеждению, в Казахстане есть, и призвал не манипулировать ситуацией.

«Альтернативные точки зрения сегодня в нашей стране они присутствуют, создаются все условия для выражения альтернативной точки зрения. И я хотел бы попросить у вас здесь не обобщать и одно понятие не выдавать за другое. Манипулировать ситуацией не надо. Речь идет о том, что в случае, если СМИ, например, призывает к нарушениям, призывает к изменению конституционного строя, к каким-то беспорядкам или осуществляет действия, которые несут угрозу национальной безопасности, в таком случае такие лица должны привлекаться к ответственности в соответствии с законами нашей страны», - подчеркнул Ашимбаев.

Спикер убежден, что если у журналистов есть альтернативная точка зрения, они могут ее свободно высказать и критиковать власть.

«В целом этим же многие журналисты занимаются – тем, что критикуют, тем, что ставят какие-то вопросы перед правительством, перед госорганами, перед парламентом. Поэтому в этом плане я думаю, что сегодня в Казахстане создаются условия для свободной работы СМИ», - заключил Ашимбаев