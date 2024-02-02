Все страны Евросоюза одобрили 50 млрд евро помощи Украине

Все 27 стран Евросоюза договорились выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.

«Это гарантирует постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту», - заявил Мишель.

Ранее против выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что хочет заставить ЕС пересмотреть свою политику в отношении Украины и поставил под сомнение идею Евросоюза взять на себя обязательство финансировать Киев в течение следующих четырех лет, поскольку неизвестно, «что произойдет через четверть года».

Предположительно, Орбан согласился на это в надежде получить 20 млрд евро фондов ЕС, замороженных из-за опасений по поводу прав человека и коррупции в Венгрии, либо опасаясь политической изоляции, возможно, лишения права голоса в ЕС.

Тем не менее соглашение о выделении помощи Украине включает возможность ежегодного обсуждения пакета, а при необходимости - его пересмотра через два года. На этом настаивал Орбан: что помощь, рассчитанная на несколько лет, должна одобряться каждый год, и это решение нужно принимать единогласно.