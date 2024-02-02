Все страны Евросоюза одобрили 50 млрд евро помощи Украине

Ранее против выступала Венгрия
Все 27 стран Евросоюза договорились выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро, сообщаетРусская служба ВВС со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.
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