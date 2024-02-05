Правительство Казахстана ожидает рост экономики в 2024 году на уровне 5,3%

По итогам 2023 года экономика Казахстана адаптировалась к новым условиям, и ее рост составил 5,1%. А по итогам 2024 года рост ВВП должен составить не менее 5,3%, сообщает пресс-служба правительства. При этом в министерстве национальной экономики ранее говорили, что ожидают рост ВВП в 5,5%.

Все основные отрасли показали в прошлом году положительную динамику: строительство – на 13,3%, торговля – 11,3%, услуги информации и связи – 7,1%, транспортные услуги – 6,9%, промышленность – 4,3%, инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%, при этом за 9 месяцев 2023 года объем прямых иностранных инвестиций составил $19,7 млрд, из них более $11 млрд направлено в несырьевые секторы.

За 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот вырос на 2,2% и составил $126 млрд.

Международные резервы страны составили $96 млрд, активы Национального фонда выросли на $4 млрд и превысили $60 млрд.

Инфляция в прошлом году снизилась более чем в два раза, констатировали в правительстве, и составила 9,8%. В 2024 году стоит задача удержать ее в коридоре 6-8%.