Рекордно высокие температуры в январе зафиксированы в нескольких регионах Казахстана

В январе в стране наблюдались большие контрасты температурного фона, при этом в начале месяца в нескольких регионах зафиксированы аномально высокие температуры и превышающее норму количество осадков, сообщает «Казгидромет».

По данным метеорологов, температура воздуха в среднем превышала норму на 1-13°.

Температурные рекорды были зарегистрированы в нескольких регионах. В Мангистауской области 1 января на метеостанции Аккудук температура воздуха днем повысилась до +11,1°С, предыдущий рекорд этого дня был в 2003 году и составил +8,9°С.

8 января на метеостанции в Актау днем температура воздуха была +11,1°С, она превзошла рекорд 1988 года +4,7°С.

10 января на метеостанции в Семее было зафиксировано +6,3°С, эта отметка превысила рекорд 1988 года +1,3°С.

На метеостанции в Павлодаре максимальная температура воздуха повысилась до +3,1°С, перекрыв рекорд 2018 года +0,3°С, на метеостанции в Балхаше днем воздух прогрелся до +7,1°С, перекрыв предыдущий рекорд 1988 года +1,2°С.

В южных регионах также наблюдалась аномально высокая температура.

10 января на метеостанции в Таразе днем воздух прогрелся до +18,6°С, перекрыв рекорд 2018 года +9,1°С. На метеостанции в Шардаре самая высокая температура воздуха составила +15,4°С, перекрыв рекорд 2004 года +10,8°С. 14 января на метеостанции Алматы максимальная температура воздуха составила +11,3°С, последний раз абсолютный максимум для этого дня был в 2001 году и составил - +10,9°С.

Во второй декаде января на севере наблюдались морозы. С поступлением холодных воздушных масс из районов Западной Сибири и Арктических морей температура воздуха в северной половине страны ночью понижалась до -25-40°С.

В январе на севере часто наблюдались снегопады, временами сильные, а в южной половине прошли дожди. На востоке республики прошли осадки, превысившие месячную норму:

9 января на метеостанции в Аягозе было зафиксировано 22 мм снега, при норме за месяц 18 мм, на метеостанции Теректы – 37 мм снега при норме за месяц 30 мм, 11 января на метеостанции Урджар – 30 мм снега при норме за месяц 46 мм, на метеостанции Маркаколь – 30 мм при норме за месяц 31 мм.

В Астане температурный фон был также был выше климатической нормы на 2,6°С. Самая высокая температура воздуха наблюдалась 10 января и составила +1,2°С. Самая низкая температура была 16 января и составила -28,4°С. Осадков за месяц выпало 45 мм, при норме за месяц 18 мм, это составило 251%, то есть в 2,5 раза больше нормы.