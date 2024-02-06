Олжас Бектенов возглавил кабинет министров

Мажилис согласовал представленную президентом кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Президент уже подписал указ о его назначении.

«На должность премьера предлагаю на рассмотрение Бектенова Олжаса. Я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач», - сказал Токаев.

По его словам, необходимо разработать новые механизмы в социальной сфере и АПК, и в этой связи правительство должно играть «новую важную роль», оперативно принимать решения, предпринимать «действительно действующие шаги» и «смелые твердые решения».

«Необходимо адаптироваться к новым реалиям и новым вызовам, правительство должно быть готово к этому. Будут разработаны новые подходы и новые реформаторские решения. Сейчас стоят очень масштабные цели и задачи, необходимо оперативно приступать к их реализации. Если мы хотим увеличить уровень экономики в ближайшие годы, нам нужны новые позиции и новый взгляд. Поэтому будет меняться состав (кабинета министров – В.), будут назначены новые лица», - заявил президент.

Почти все фракции в мажилисе поддержали кандидатуру Бектенова – фракции Народной партии Казахстана и ОСДП решили воздержаться от голосования. Всего за проголосовали 69 депутатов, воздержались семь.

Олжасу Бектенову 43 года. Он родился в Алматы. Выпускник Казахской государственной юридической академии по специальности «юрист». Трудовую деятельность начинал главным специалистов отдела в управлении юстиции Алматы. В разные годы работал в канцелярии премьер-министра, в администрации президента, был заместителем председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции, начальником управления государственных закупок Астаны, возглавлял аппарата акима Астаны, столичный департамент Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы), был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики, заместителем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, первым заместителем председателя, позже – председателем Агентства по противодействию коррупции. С апреля 2023 года руководил администрацией президента.