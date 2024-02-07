Более 200 предпринимателей пострадали от пожара на вещевом рынке «Акшын» в Семее

Пожар на крупном вещевом рынке «Акшын» в Семее, который начался в ночь с 5 на 6 февраля, ликвидирован накануне в 20:55, сообщила пресс-служба МЧС.

«Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой температурой внутри здания, большой пожарной нагрузкой, быстрым распространением огня из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов и сложной планировкой здания», - отметили в министерстве.

Напомним, что пожарные прибыли на вызов в 02:29 вторника. Пожар произошел на первом этаже, огонь распространялся на помещения второго этажа. Возгорание удалось ликвидировать только в 11:39. В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли третьего этажа.

Более 200 предпринимателям оказана экстренная помощь психологами ДЧС и управления здравоохранения.

В ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 техники и один пожарный поезд ДЧС и полиции, Центра медицины катастроф, воинской части 68303 МЧС, КТЖ, воинской части Национальной гвардии, ТОО «Зеленстрой».

Причина пожара устанавливается. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. м.