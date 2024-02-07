Закон о госзакупках должен быть доработан – Токаев

Закон о госзакупках, находящийся на рассмотрении мажилиса, нуждается в доработке, заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства в среду.

Он попросил депутатов парламента уделить ему особое внимание, а также отметил необходимость упорядочивания деятельности аудиторов. Основным ориентиром, по словам главы государства, является недопущение различных толкований норм закона, а также требований и критериев, предъявляемых к поставщикам.

«В то же время следует усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства», – также сказал Токаев.

Он также отметил, что новый закон о госзакупках призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов (договор между заказчиком и подрядчиком, который берет на себя ответственность за проектирование, закупку, строительство объекта и его ввод в эксплуатацию – В.).

При этом сроки подготовительных процедур для заключения EPC-контрактов должны быть сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов, также заявил президент.

Напомним, принять новый закон о государственных закупках президент поручил принять в 2022 году.