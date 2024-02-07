Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики. Документ должен обеспечить развитие рыночной конкуренции, основу для эффективной приватизации и реформу квазигоссектора.

«Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы. К примеру, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов. Правительство извлекло уроки, ситуация постепенно выправляется», — пояснил президент.

Вместе с тем он обратил внимание на наличие перекосов на всех рынках экономики, в частности сотовой связи. Игроки на этих рынках должны повышать качество услуг, а государство — снижать свое участие и снижать избыточное регулирование и ограничения.

«Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню», — подчеркнул Токаев.

При этом ключевым направлением либерализации должна стать приватизация.

«Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации», — констатировал президент.

Он также заметил, что в свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски.

Поручив правительству пересмотреть Реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации, Токаев затронул тему IPO национальных компаний. Кабмин, по его словам, должен определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года выйдут на IPO «со значительными долями».

«Надо поставить точку в вопросе, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию. На группу компаний ФНБ «Самрук-Казына» приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления фонда», — считает президент.