Токаев поручил определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи

В социальной сфере необходимо сосредоточить реформы на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки, повысив эффективность и адресность социальной помощи, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе расширенного заседания правительства.

«Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать. (...) Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили», - считает Токаев.

По его словам, адресная социальная помощь должна базироваться на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Приоритетным направлением социальной защиты же должно стать обеспечение занятости граждан.

«Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению», - поручил президент.

Также Токаев напомнил, что в стране пятый год действует обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), однако, несмотря на то что бюджет отрасли вырос вдвое, существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока нет.

«Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным (...) Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан», - поручил президент.

К тому же, добавил он, за отдельные категории социально уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета.